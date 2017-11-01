01/11/2017 15:45


Beşiktaş'ın Monaco'ya karşı ilk 11'i belli oldu

beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Liginde bu akşam rakibi Monaco'ya karşı mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İşte Beşiktaş'ın ilk muhtemal 11'i:

Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk


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