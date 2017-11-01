01/11/2017 08:53


Fenerbahçeli Valbuena Aykut Kocaman'a isyan etti

Mathieu Valbuena

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada yine kritik anlarda oyundan alınan Mathieu Valbuena sonunda isyan bayrağını çekti

Sezonun belki de en kritik virajından bir puan ile ayrılan Fenerbahçe büyük bir avantajı elinin tersiyle iterken, Valbuena da oyundan çıkmasına sert tepki gösterdi. Fransız futbolcu son oynanan beş maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Valbuena özellikle Galatasaray maçında oyundan alınmasına çok sinirlenmişti. Yakın çevresine bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, “Neden hep ben çıkıyorum?” diyerek isyanını dile getirdi. Elinden gelen gayreti gösterdiğini, iyi oynadığını ama 90 dakika sahada kalmak için daha neler yapması gerektiğini bilmediğini de ifade eden Valbuena son maçı da bitirememenin kızgınlığını yaşıyor.


Mathieu Valbuena
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