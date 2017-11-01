01/11/2017 08:06


Beşiktaş Monaco maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Monaco

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Monaco'yu sahasında ağırlayacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 1 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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