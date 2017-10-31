Beşiktaş'ın Monaco kadrosu şekillenmeye başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Monaco'yu sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i şekillendirmeye başladı

Tecrübeli teknik adam, Güneş, orta sahada Atiba-Tolgay ikilisiyle maça başlamayı planlıyor.Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Monaco ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 şekillenmeye başladı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından ara vermeden hazırlıklarına başlayan Siyah Beyazlılar, zorlu mücadeleye ideal kadrosu ile çıkmaya hazırlanıyor.Teknik direktör Şenol Güneş, iki hafta önce Fransa'da oynanan maçın kadrosundan 1 değişiklik yapmayı planlıyor.

Monaco'daki mücadelede sağ bekte Adriano, sol bekte Caner'e şans veren Güneş, çarşamba akşamı sağ bekte Gökhan Gönül'ü oynatacak.Caner'i yedek bekletecek olan deneyimli çalıştırıcı, sol bekte Adriano ile maça başlayacak.Tecrübeli teknik adam ilk maçta olduğu gibi Oğuzhan'ı yine yedek bekleterek, orta saha kurgusunu Atiba-Tolgay'dan oluşturmayı düşünüyor.Siyah beyazlıların hücum hattı ise değişmiyor. Güneş kanatlarda Quaresma-Babel . İleri uçta ise Talisca ve Cenk'i sahaya sürecek.