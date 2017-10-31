31/10/2017 15:41


Ali Koç Fenerbahçe başkanı olursa ilk o işi yapacak

Ali Koç

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması takdirde aday Ali Koç, futbol direktörü olarak Damien Comolli'yi görev başına getirecek

Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı Damien Comolli. Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

49 yaşındaki Damien Comolli, Fransa'da dünyaya geldi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü ve scouting yapan Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı. Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na bu yıl eğitimci olarak katıldı.

 

eser Nisan Yağmur
8 yıl 800 kırbaç
Aytun Çıray
Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt
Özgür Gündem
Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi
Menderes Türel
Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı
Erhan Çelik
Gülben Ergen şikayetçi oldu savcı Erhan Çelik'i ifadeye çağırdı
İlgili Haberler
Beşiktaş Monaco maçı

Beşiktaş'ın Monaco kadrosu şekillenmeye başladı

Hugo Rodallega

Trabzonsporlu Hugo Rodallega 3 maç men cezası aldı

Fenerbahçe Kayserispor

Fenerbahçe evinde 1 puana razı oldu

cüneyt çakır

Hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan büyük görev

Son Dakika Haberleri
eser Nisan Yağmur

8 yıl 800 kırbaç

Aytun Çıray

Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt

Özgür Gündem

Özgür Gündem davasında tutuklanan son iki kişi tahliye edildi

Menderes Türel

Menderes Türel istifa edecek dedi ardından görevden alındı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam