Trabzonsporlu Hugo Rodallega 3 maç men cezası aldı
Çorum Belediyespor ve Trabzonspor arasında oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart gören Hugo Rodallega'ya 3 maç men cezası verildi
Hugo Rodallega’nın cezası ile ilgili PFDK’dan şu açıklama yapıldı:
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ’in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.