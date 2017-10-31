31/10/2017 15:38


Trabzonsporlu Hugo Rodallega 3 maç men cezası aldı

Hugo Rodallega

Çorum Belediyespor ve Trabzonspor arasında oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart gören Hugo Rodallega'ya 3 maç men cezası verildi

Hugo Rodallega’nın cezası ile ilgili PFDK’dan şu açıklama yapıldı:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ’in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

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