31/10/2017 07:47


Fenerbahçe evinde 1 puana razı oldu

Fenerbahçe Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, rakibi Kayserispor ile sahasında berabere kaldı

Haftanın kritik mücadelesi dün akşam Fenerbahçe'nin evinde oynandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

33. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Valbuena meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Lung'un müdahale ettiği top, üst direkten döndü. Kayserispor savunması, kale sahasında kalan meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

41. dakikada Kayserispor, mücadelede öne geçti. Neustaedter'in hatasını değerlendirerek topu kapan Umut Bulut, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deneyimli oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-

45. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valbuena, pasını penaltı noktası civarındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Fenerbahçe, müsabakada 2-1 öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahasında Janssen'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Soldan Valbuena'nın kullandığı kornerde ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topu Neustaedter, altıpas üzerinde kafayla filelere gönderdi.

57. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Mendes uygun durumda etkili bir kafa vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir şansı değerlendiremedi.

62. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, uzak mesafeye rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda yan direkten dönen topu altıpas gerisinde De Souza tamamladı ve fileleri havalandırdı: 3-1

68. dakikada Kayserispor, farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içindeki Neto'nun uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti: 3-2

72. dakikada Badji'nin sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Kameni boşa çıktı. Arka direkte topu kontrol eden Mendes'in vuruşunda, çabuk dönen Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Kayserispor, mücadelede beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı frikikte Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, arka direkteki Kana Bıyık'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı altıpas içindeki Gyan kafayla ağlara yolladı: 3-3 

 


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