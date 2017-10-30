Burak Yılmaz Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen Burak Yılmaz, galip geldikleri maç sonrasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu
Maçın 43. dakikasında önce N’diaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya’dan kırmızı kart gördü. Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen Burak Yılmaz, maç sonunda Olcay Şahan’ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz “Kardeşim yaralı” notunu paylaştı.