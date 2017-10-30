30/10/2017 13:47


Beşiktaş Monaco maçını yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş Monaco

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş rakibi Monaco'yu 1 Kasım'da sahasında ağırlayacak

Dev mücadeleyi İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.


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