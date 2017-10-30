30/10/2017 09:35


Beşiktaş Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Beşiktaş Monaco

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. Maçında Beşiktaş, rakibi Monaco'yu sahasında konuk edecek

Dev mücadele 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da başlayacak. Önemli maçın bilet fiyatları şu şekildedir;

Beşiktaş - Monaco Maçı Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL


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