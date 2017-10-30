30/10/2017 09:35
Beşiktaş Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. Maçında Beşiktaş, rakibi Monaco'yu sahasında konuk edecek
Dev mücadele 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da başlayacak. Önemli maçın bilet fiyatları şu şekildedir;
Beşiktaş - Monaco Maçı Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL