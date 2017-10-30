Galatasaray Başkanı Özbek Erdoğan'a bakın neyin sözünü verdi

Baştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sigara bırakacağına dair söz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe’de düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Çok sayıda konuğun katıldığı 29 Ekim Resepsiyonunda ilginç de bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dursun Özbek’in arasında geçen diyaloğu Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı. Hasan Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Hasan Doğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdiğini duyurdu.