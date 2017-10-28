28/10/2017 22:33


Sağlık Bakanı Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında konuştu

Naim Süleymanoğlu

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, ziyaret ettiği eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak açıklama yaptı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Demircan, Süleymanoğlu'nun değerli ellerde tedavisinin sürdüğünü belirterek, yakında eski sağlığına yeniden kavuşacağına inandığını ifade etti.

Karaciğer nakli ameliyatının başarılı geçtiğini hatırlatan Demircan, şunları kaydetti: "Naim Bey, değerli ellerde, kıymetli ellerde şifa için burada yatıyor. Kendisine, 22 gün önce karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Yapılmış olan ameliyat sonrası karaciğerle ilgili probleminin olmadığını gördük. Naim Bey diğer tedavileri için belirli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere tedavi alıyor. Kendisinin şu anda total bulguları iyi, hasta olarak karaciğer noktasında bir sıkıntı yok. Diğer rahatsızlığıyla ilgili iyileşmesi için gerekli tedavisi uygulanıyor. Cerrahi müdahale gerektiren bir durum yok, tıbbi bakım yapılıyor, tıbbi tedavisi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntısının üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak. Buradan ameliyatı yapan değerli hocalarıma ve bu tedaviyi uygulayan hastanedeki bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bu tabii, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyeyi gösteren bir nokta."

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören eski milli halterci Süleymanoğlu'na, gönüllü verici arkadaşından 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.


Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri
29 ekim 1923
29 Ekim'in önemi nedir ve o özel günde neler yaşandı
cumhuriyet bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel ve anlamlı mesajlar
siyaset adamları
Liderlerin 29 Ekim mesajı
donald trump
ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı
İlgili Haberler
cüneyt çakır

Hakem Cüneyt Çakır'dan VAR yorumu

Talisca

Talisca Beşiktaşlı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı

Quaresma

Hakem penaltı demeyince Quaresma isyan etti

Aytemmiz Alanyaspor Beşiktaş

Beşiktaş haftalar sonra 3 puanı kazandı

Son Dakika Haberleri
Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

29 ekim 1923

29 Ekim'in önemi nedir ve o özel günde neler yaşandı

cumhuriyet bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel ve anlamlı mesajlar

siyaset adamları

Liderlerin 29 Ekim mesajı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam