Sağlık Bakanı Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında konuştu

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, ziyaret ettiği eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak açıklama yaptı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Demircan, Süleymanoğlu'nun değerli ellerde tedavisinin sürdüğünü belirterek, yakında eski sağlığına yeniden kavuşacağına inandığını ifade etti.

Karaciğer nakli ameliyatının başarılı geçtiğini hatırlatan Demircan, şunları kaydetti: "Naim Bey, değerli ellerde, kıymetli ellerde şifa için burada yatıyor. Kendisine, 22 gün önce karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Yapılmış olan ameliyat sonrası karaciğerle ilgili probleminin olmadığını gördük. Naim Bey diğer tedavileri için belirli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere tedavi alıyor. Kendisinin şu anda total bulguları iyi, hasta olarak karaciğer noktasında bir sıkıntı yok. Diğer rahatsızlığıyla ilgili iyileşmesi için gerekli tedavisi uygulanıyor. Cerrahi müdahale gerektiren bir durum yok, tıbbi bakım yapılıyor, tıbbi tedavisi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntısının üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak. Buradan ameliyatı yapan değerli hocalarıma ve bu tedaviyi uygulayan hastanedeki bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ayrıca bu tabii, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyeyi gösteren bir nokta."

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören eski milli halterci Süleymanoğlu'na, gönüllü verici arkadaşından 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.