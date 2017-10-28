Hakem Cüneyt Çakır'dan VAR yorumu

Hakem Cüneyt Çakır, VAR sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada bu sistemin faydalarından bahsetti

VAR isteminin ülke futboluna hayırlı olmasını dileyen hakem Cüneyt Çakır yeni sistem hakkında şu açıklamayı yaptı: "Maçla bize gelen görüntü arasındaki fark 0,4 saniye. Yani statta izliyormuş gibiyiz. Operatör tecrübeli olduğu için biz de çevrim dışı olarak sürekli antremanlarımızı yapacağız. Bugün gol kararını 10 saniye gibi çok kısa bir sürede verdik. Herkesin kafasında şöyle bir endişe var: 'Acaba oyun çok duracak mı?' Böyle bir pozisyona oyuncuların itiraz ettiğini ve oyunun ne kadar durduğunu hayal edin, bir de 10 saniyede karar verildiğini düşünün. Bu nedenle VAR çok faydalı olacak, belki de oyunun süresini uzatmış olacağız."

Hakemlerin hiçbir zaman hata yapmak istemediklerinin altını çizen Çakır, "Yanlış karar verince biz de üzülüyoruz. Hiçbir takımın haksız şekilde maçı kaybetmesini istemeyiz, önemli olan adil yönetmektir. 10 saniye sonra doğrusunu buluyorsak ne mutlu bize. Kulüplerimiz VAR sistemini ne kadar istiyorsa biz hakem camiası olarak da bu uygulamanın bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Şu an çevrim dışı kullanıyoruz. İnşallah en yakın zamanda çevrim içi olarak bunu kullanacağız. Futbol bir hata oyunudur, bu sistemde de hatalar olacaktır ama en önemlisi oyunun sonucuna etki eden, bariz hatalardan bu sistemle kurtulacağız. Gri pozisyonlara zaten karışmıyoruz, bariz hatalarda video hakem devreye girecek. IFAB tarafından yapılacak herkesin kabul ettiği tek protokolle inşallah kullanmaya başlayacağız." şeklinde görüş belirtti. VAR'da görev alan diğer hakem Barış Şimşek de yeni sistemin ülke futboluna yarar sağlayacağını ifade etti.