28/10/2017 22:04


Talisca Beşiktaşlı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı

Talisca

Deplasmanda Aytemiz Alanyspor'u mağlup ederek 3 puanı kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, galibiyete rağmen taraftarın tepkisini aldı

Karşılaşmanın başında Cenk Tosun ile öne geçen Beşiktaş, Welinton’ın ceza sahası dışından attığı harika gole engel olamayınca mücadele ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken oyuna Talisca’nın yerine giren Negredo’nun golü üç puanı Beşiktaş’a kazandırdı. 79. dakikada yerini Negredo’ya bırakan Talisca, yokları oynayarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş taraftarının da tepkisi çeken Talisca, özellikle Oğuzhan Özyakup’un çıkıp Tolgay Arslan’ın oyuna girdiği anda sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.


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