Hakem penaltı demeyince Quaresma isyan etti

Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta futbolcu Quaresma, karşılaşmada penaltı beklese de hakem düdük çalmadı

Karşılaşma sırasında Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma, ceza sahası için topla buluştu. Rakibinden sıyrılmak isteyen Portekizli yıldız, yapılan müdahale ile yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcuların uzun süre penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin devre arasında NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında pozisyonu yorumladı. Ricardo Quaresma’nın rakibi tarafından düşürüldüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, tartışmalı pozisyon için “Penaltı” yorumunda bulundu.