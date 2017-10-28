Beşiktaş haftalar sonra 3 puanı kazandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, rakibi Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste dört maçtır galip gelemeyen siyah beyazlılar, bu hafta rakibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar dört hafta aradan sonra galip gelirken galibiyeti Negredo'nun 88'de attığı kafa golü getirdi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 18’e yükselterek maç fazlasıyla üçüncülük koltuğuna oturdu. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise 11 puanda kaldı.