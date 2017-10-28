28/10/2017 12:39


Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı işte nedeni

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında zor anlar yaşadı

Aziz Yıldırım, vefat eden kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi Serkan Acar'ın ailesine plaket verilmek üzere kürsüye davet edildiğinde gözyaşlarını tutamadı. Ayşecik olarak bilinen Eski ünlü çocuk oyuncu Serkan Acar'ın da karısı iki oğluyla birlikte sahneye davet edildi. Divan Başkanı Vefa Küçük Topuk Yaylası tesislerinin adının bundan böyle Serkan Acar olduğunu söyleyince plaket vermek için sahnede bulunan Aziz Yıldırım kendisine hakim olmaya çalıştıysa da bunu başaramadı ve sahnede önce Zeynep Değirmencioğlu'na sarılarak ağladı daha sonra da yerine oturduğunda göz yaşlarına direnemedi. Zeynep Değirmencioğlu da bir teşekkür konuşması yaparken 'İnanıyorum Serkan bu anı görüyordur' dedi


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