28/10/2017 08:54


Naim Süleymanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı felç riski yüksek

Naim Süleymanoğlu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi

Naim Süleymanoğlu (50), 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakledilmişti. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi. Karaciğer nakliyle ilgili taburcu edilebilecek durumda olan milli halterci epilepsi geçirdi.

FELÇ RİSKİ VAR

Nöroloji doktorları, Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguluyor. Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişleme ve genişlemeye bağlı kanamalar var. Bilinci yarı açık olan Naim'in felç riski de bulunuyor.


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