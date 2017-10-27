Fenerbahçeli Volkan Demirel'e yeni yaş sürprizi

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'e arkadaşları doğum günü nedeniyle sürpriz doğum günü hazırladı

Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdüren sarı-lacivertlilere antrenman öncesi doğum günü kutlaması organize edildi. Deneyimli kalecinin bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Demirel, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.