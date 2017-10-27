Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi sürüyor

30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor ile mücadele edecek olan Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcuların, daha sonra sahada top kapma ve pas idmanı yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.Tesislere gelen bir grup çocuk taraftarın antrenman öncesinde Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği bildirildi. Antrenmandan önce, 36 yaşına giren kaleci Volkan Demirel'in doğum gününün pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.