27/10/2017 20:33


Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi sürüyor

fenerbahçe futbolcuları

30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor ile mücadele edecek olan Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcuların, daha sonra sahada top kapma ve pas idmanı yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.Tesislere gelen bir grup çocuk taraftarın antrenman öncesinde Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği bildirildi. Antrenmandan önce, 36 yaşına giren kaleci Volkan Demirel'in doğum gününün pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.


siroz tedavisi
Türk doktorlardan siroz tedavisi için önemli adım
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Müge Anlı
Müge Anlı canlı yayında neden gözyaşlarına boğuldu
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'tan bomba açıklama 'Allah benim belamı versin'
Superzoom
Instagram'ın Superzoom'u bugün yayınlandı işte detaylar
İlgili Haberler
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Volkan Demirel

Fenerbahçeli Volkan Demirel'e yeni yaş sürprizi

Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de şok karşılaşma öncesi oyuncular zehirlendi

Barcelona

Bağımsızlık ilanından sonra Barcelona'nın geleceği ne olacak

Son Dakika Haberleri
siroz tedavisi

Türk doktorlardan siroz tedavisi için önemli adım

Müge Anlı

Müge Anlı canlı yayında neden gözyaşlarına boğuldu

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç'tan bomba açıklama 'Allah benim belamı versin'

Superzoom

Instagram'ın Superzoom'u bugün yayınlandı işte detaylar

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam