Süper Lig'de şok karşılaşma öncesi oyuncular zehirlendi

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi Alanyaspor'da Remy Riou ve Fabrice N'Sakala gıda zehirlenmesi yaşadı

Açıklamada, öğle saatlerinde kaleci Remy Riou ve Nsakala'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi. "Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice Nsakala, bugün yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalleri düşük."

Alanyaspor, 9 maçta topladığı 11 puanla 10. hafta öncesinde 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 9 maçta 15 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor. İki takım yarın Başakşehir Okulları Stadı'nda 19:30'da karşı karşıya gelecek.