27/10/2017 20:21


Bağımsızlık ilanından sonra Barcelona'nın geleceği ne olacak

Barcelona

Katalonya bölgesinin tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından gözler Barcelona kulübüne çevrildi

Geçtiğimiz ay yapılan bağımsızlık referandumunun ardından tansiyonun yükseldiği İspanya’da Katalan Parlamentosu, yapılan oylamada bugün tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

İspanya’da Katalanların tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Barcelona Kulübü, ligden atılmanın eşiğine geldi… Kulüp, daha önce “Ligden ayrılmak istemiyoruz” demişti.

La Liga yönetimi ise ısrarla, bölgenin İspanya’dan ayrılması durumunda Barcelona dahil hiçbir Katalonya takımının La Liga’da kalamayacağını ifade etmişti.

Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona’nın futbol takımı, bölgedeki bağımsızlık referandumunun ardından İspanya Birinci Futbol Ligi’nde mücadele etmeyi sürdürecek mi? Futbol dünyası merakla beklediği bu sorunun cevabını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yeni gelişmelerle bulacak.

HER ŞEY AYNI KALACAK

Katalonya Federasyon Başkanı Andreu Subies ise şöyle konuştu: “Dünya futbolunda bir değişme olmaz. Her şeyin aynı kalacağına inanıyorum. Tüm müsabakalar fikstüre sadık kalarak tamamlanacaktır. Bu durumu futbola en az etki edecek derecede hareket etmeye niyetliyiz. Politikacılar bizden uzak durmalı.”

GÖRÜŞLER NE YÖNDE?

Tüm bu görüşler ışığında, Barcelona’nın La Liga’dan ayrılması hem futbol hem siyasi hem de ekonomik açıdan düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Kaynak: Sözcü

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