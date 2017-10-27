Galatasaray'ın derbi cezası açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide yaşanan olaylara ilişkin sarı kırmızılı kulübe bazı tribünlerde bloke ve 250 bin lira para cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Türk Telekom Stadı'nın Güney Kale Arkası, Odeabank Kuzey Kayle Arkası, Doğu ve Batı tribünlerinde yer alan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verildiği belirtildi. Galatasaray'a ayrıca söz konusu olaylar nedeniyle 250 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'dan yönetici Ural Aküzüm'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, idareci Hasan Tankaya'ya da 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği bildirildi.

Derbi maçtaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 90 bin lira para cezası veren kurulun, ayrıca Trabzonspor'a 45 bin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e de 15'er bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.