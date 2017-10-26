26/10/2017 17:46


Son dakika Caner Erkin'e 6 maç men cezası

Caner Erkin

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfür sırasında kameralara yansıyan Caner Erkin'e verilen ceza belli oldu

TFF'nin resmi sitesinde ceza hakkında şu açıklama yapıldı:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.


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