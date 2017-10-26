26/10/2017 17:07


Beşiktaş'a Ryan Babel müjdesi

Ryan Babel

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'in aldığı 2 maçlık cezayı 1'e indirdi

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Hollandalı oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 2 maçlık men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı itirazın ardından Tahkim Kurulu, Babel'in 2 maçlık cezasını 1 maç olarak değiştirdi. Ryan Babel, bu hafta siyah-beyazlı ekibin oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

 

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