beIN Sports'tan Medipol Başakşehir hakkında açıklama

beIN Sports, Süper Lig'de son dönemlerde başarısıyla çıkış yapan Medipol Başakşehir'i satın alacağına dair iddialar hakkında açıklama yaptı

Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Asbaşkan Mustafa Saral, Katarlı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirterek, “Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil” dedi.

beIN Media Group, Medipol Başakşehir'i satın alma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.