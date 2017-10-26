26/10/2017 15:06
Galatasaray'ı yasa boğan ölüm haberi
Galatasaray'ın 40 yıllık emektar ismi Erkan Kazancı hayata gözlerini yumdu
Galatasaray Kulübü'nde uzun yıllar emek veren masör Erkan Kazancı hayatını kaybetti. Haber UltrAslan resmi twitter hesabından böyle duyuruldu: "Erkan Kazancı'ya Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine başsağlığı dileriz." Galatasaray futbol takımına 40 yıl hizmet eden Erkan Kazancı, 2010 yılında Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği'nin derneğinin başkanlığına seçilmişti.