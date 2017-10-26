26/10/2017 12:33


Medipol Başakşehir’den satış iddialarına yönelik ilk açıklama

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, kulübün beİN Sports'a satılacağına dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı

Son sezonlarda Süper Lig'de başarı oranını arttıran Medipol Başakşehir’in, yayıncı kuruluşun ve Paris Saint-Germain Kulübü’nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi’ye satılacağı iddiaları gündeme geldi.

Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Asbaşkan Mustafa Saral, Katarlı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirterek, “Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil” dedi.


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