26/10/2017 08:58


Bomba iddia Süper lig takımı Katar'a satılıyor

Spor Toto Süper Lig takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'i Katarlı beIN SPORTS'un satın almak istediği iddia edildi

İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye’de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu uzlaşının ardından tarafların birçok detayı da görüştüğü ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Beklenen açıklamanın ise ikinci yarı öncesinde, yani Ocak ayında yapılacağı belirtildi.

BİR İLK OLACAK

Yayıncı beINSPORTS’un sahibi Nasser Al-Khelaifi, aynı zamanda Fransa’nın ünlü ekibi PSG’nin de sahibi durumunda. Büyük bir son dakika aksiliği olmaz ve anlaşma kağıda dökülürse bu Katarlılar’ın ikinci kulüp satın alması olacak. Flaş gelişme Türk futbolu için ise bir ilk. Daha önce birçok şirket isim ortaklığına gitmişti ama yabancı bir satın alma hiç gerçekleşmemişti.


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