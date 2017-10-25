25/10/2017 15:01


Beşiktaş'ta deprem Talisca ve Tosic ifade vermeye gitti

beşiktaş

akkında zorla getirilme kararı bulunan Beşiktaşlı futbolcu Tasilca ve Tosic, ifade vermek üzere adliyeye gitti

Tosic, Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasına soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağırılmıştı. Tosic de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

 

necdet siaslı
Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır
mustafa oz
Bu Ülke Bizim
istanbul yağış
Ünlü meteorolog İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı
beşiktaş
Beşiktaş'ta deprem Talisca ve Tosic ifade vermeye gitti
Menderes Türel
Akşener'in partisiyle ilgili Menderes Türel açıklama yapacak
İlgili Haberler
Çorum Belediyespor Trabzonspor

Çorum Belediyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

Josef de Souza

Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalar

Fikret Orman

Fikret Orman 'Caner'in yaptığını hiç beğenmedim'

caner erkin

Caner Erkin'den küfür açıklaması

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır

mustafa oz

Bu Ülke Bizim

istanbul yağış

Ünlü meteorolog İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı

Menderes Türel

Akşener'in partisiyle ilgili Menderes Türel açıklama yapacak

 Yazarlarımız
arzu Sheridan

Oy Trabzon Trabzon

“Gelenekleri İşlenmiştir Topraklarına, Karadeniz Kokusuyla” Trabzon Karadeniz bölgesinde en çok merak ettiğim şehirlerden biriydi. Hamsinin başkentini ziyaret etmek için uzun süredir planlar yapıyordum. İki gece geçirdiğim ...

Devam