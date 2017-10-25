Beşiktaş'ta deprem Talisca ve Tosic ifade vermeye gitti

akkında zorla getirilme kararı bulunan Beşiktaşlı futbolcu Tasilca ve Tosic, ifade vermek üzere adliyeye gitti

Tosic, Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasına soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağırılmıştı. Tosic de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.