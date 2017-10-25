Çorum Belediyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Trabzonspor bugün Çorum Belediyespor'a konuk olacak

Çorum Belediyespor ve Trabzonspor arasında oynanacak maç bugün saat 14:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, Çorum’a 8 eksikle gitti

Bordo-mavililerin Çorum kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Batuhan, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, ve Ndoye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir, cezalı olan Sosa ve Yusufun yanı sıra Onur ile Olcay Çoruma götürülmedi.