Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalar

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, TT Arena'da Galatasaray'a karşı aldıkları 1 puana karşı sevindikleri iddialarına yanıt verdi

Josef, “Maçta kimin beraberliğe sevindiğini görmek için son 10 dakikayı izlemeniz yeterli. Sakatlanan yerden kalkmadı. Maçın bitmesi için dua ettiler. Üzülen bizdik” dedi.

Sekiz puan gerideyken, farkı korudukları için sevinmelerinin zaten mümkün olmadığını belirten Souza “Maçla ilgili olumsuz olarak değerlendireceğimiz tek şey, rakip 10 kişi kaldıktan sonra tehlike oluşturamamamız. Bunu yapabilseydik, farkı 5’e indirecektik. Ancak bu fırsatı değerlendiremedik” diye konuştu.

Yeni yıl daha güçlü olacağız

Souza, bundan sonraki haftalarda puan kaybı kredilerinin azaldığını belirterek “Hedefimiz ilk yarı sonuna kadar farkı en aza indirmek olmalı. Üst üste galibiyetlere ihtiyacıımız var. Takımın bunu başaracak seviyeye geldiğine inanıyorum. Umarım, yeni yıla çok daha güçlü bir şampiyonluk inancıyla gireriz” ifadelerini kullandı.

GOMİS: “Hakeme gidip oyunu iyi yönetmesi gerektiğini söyledim. Hakeme söyleyecek bir şeyim var; her gün çalışıyoruz, onun da çalışması lazım.”FEGHOULi: “Çok ufak detaylar yüzünden berabere kaldık. Pozisyon penaltıydı. Yan hakeme de çok yakındı. Kırmızı kartı en iyi olduğumuz dakikalarda gördük.”