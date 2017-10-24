Fikret Orman 'Caner'in yaptığını hiç beğenmedim'

Caner Erkin'in Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntüler ekrana yansımıştı.Konuyla ilgili siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman açıklama yaptı

Orman, Caner'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu vurgularken futbolda kazanma hırsının iyi bir şey olduğunu belirterek, “Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Caner’in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Basın üzerinden oyuncuma yönelik hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değil. Kendisi gözümüzün nuru, pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var, cezasını görür. Camia olarak böyle şeylerin arkasında olmadığımızı herkes bilir. Caner de Beşiktaş’ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekasının önüne geçmeyecek, sahada takımına yardımcı olacak. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş’ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem” diye konuştu.

BU TAKIM ŞAMPİYON BİR TAKIM

Takımın gergin olup olmadığının sorulması üzerine Orman, “Takımın başında çok tecrübeli olan bir teknik direktör var. Bu takım bugün kurulmuş bir şey değil. Takımın 3. senesi, aynı ekiple gidiyoruz. Geçen sezon şampiyon takımdı” cevabını verdi.