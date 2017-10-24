Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu şampiyonluk oranları 9. haftadan sonra güncellendi

iddia Risk Yönetim Kurului 24 Ekim Salı günü flaş bir kararla şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti. Şampiyonluğun en büyükl favorisi olarak gösterilen Galatasaray’ın oranı değişmezken, Beşiktaş’ın 3,50 olan oranı, 4.00’e çekildi.

Fenerbahçe’nin oranı 5,50’den 5,25’e, 4. sırada gösterilen Başakşehir’in oranı ise 6,50’den 6,25’e indirildi.

İşte yeni oranlar;

Galatasaray – 1,60

Beşiktaş – 4,00

Fenerbahçe – 5,25

Başakşehir – 6,25

Göztepe – 48,00

Akhisarspor – 48,00

Göztepe – 48,00

Kayserispor – 60,00

Trabzonspor – 200,0