23/10/2017 13:47


Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Burak Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı evinde konuk edecek olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz en az 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak

Bordo-mavili takımın golcü futbolcusunun, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ arka adalesinde zedelenme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.Burak Yılmaz'ın, ligde oynanacak Galatasaray ve Kayserispor maçlarında takımda yer alamayacağı kaydedildi.

Bu arada Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlık geçirdikten sonra tedavisi yapılan Juraj Kucka'nın durumunun ise iyiye gittiği, Galatasaray maçına yetişme olasılığının bulunduğu öğrenildi.

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