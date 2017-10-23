23/10/2017 13:39


Ersun Yanal'ın Trabzonspor'dan ayrılma nedeni sonradan ortaya çıktı

Ersun Yanal

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Ersun Yanal'ın takımla yollarını neden ayırdığı ortaya çıktı

Son dönemlerin en kotü başlangıcını yapan Trabzonspor'da görevden uzaklaştırılan Ersun Yanal’ın sonunu bazı davranışlarının getirdiği ve futbolcuların hocalarına karşı saygısının kalmadığı belirtildi. Ocak 2017’de ara transferde takıma katılan Kolombiyalı Rodallega’nın, takım içinde büyük sıkıntı yarattığı iddia edilirken, birçok oyuncunun Ersun Yanal’a karşı tavır aldığı bildirildi. Rodallega’nın bu nedenle genelikle ilk 11’de tercih edilmediği ve bu sezon 9 maçta sadece 168 dakika süre aldığı da hatırlatıldı. 2017 yılı başında 1.6 milyon euro bonservisle alınan ve 3 gole imza atabilen Rodallega’nın diğer oyuncularla da pek konuşmadığı ifade edildi.

Bu arada takım içinde, yapılan idmanlar ve maçlardaki kadro tercihlerinin de fazlaca tepki gördüğü; Ersun Yanal’ın oyuncularla ilişkilerini düzeltemediği için başarılı olamadığı belirtildi. Antrenmanlarda Yanal’ın oyunculara yakışıksız sözler sarf ettiği de iddia edilirken, futbolcuların bu nedenle hocalarına saygısının kalmadığı notu da düşüldü.

 
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