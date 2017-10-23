Galatasaray'a büyük ceza yolda

Dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sarı kırmızılı kulübe ceza yağması bekleniyor

Cüneyt Çakır’ın oyunu durdurması ve yardımcı hakemi yaralamanın yanı sıra su kabı, çakmak, bozuk para ve benzeri yabancı maddelerin yağması yüzünden Galatasaray’ın bir maç seyircisiz oynama cezası alacağı bildirildi. Ayrıca kötü tezahüratın yoğunluğu ile katlamalı olarak 250 ile 300 bin TL arası para cezasının da uygulanacağı ifade edildi.

Evinde oynadığı maçlarda bu sezon 42 bin ortalama yakalayan ve her maç 1 milyon Euro gişe hasılatı elde eden Galatasaray sahası kapandığı takdirde bu gelirden de olacak. Buna göre hafta sonu Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, 3 Kasım’da sahasındaki Gençlerbirliği maçını seyircisiz oynayacak.