Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Atiker Konyaspor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği konuşuluyor

Konyaspor yönetimi ajandasından yabancı teknik direktör seçeneğini kaldırdı. Listede 3 yerli hocanın ismi var. Konyaspor’un yönetim binası koridorlarında konuşulanlara göre bu isimler; Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu. Yönetimin üç isimle de dün itibariyle temasa geçtiği gelen bilgiler arasında.