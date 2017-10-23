23/10/2017 10:57
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Atiker Konyaspor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği konuşuluyor
Konyaspor yönetimi ajandasından yabancı teknik direktör seçeneğini kaldırdı. Listede 3 yerli hocanın ismi var. Konyaspor’un yönetim binası koridorlarında konuşulanlara göre bu isimler; Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu. Yönetimin üç isimle de dün itibariyle temasa geçtiği gelen bilgiler arasında.