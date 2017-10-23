Gomis ve Belhanda neden Fenerbahçe'nin soyunma odasına gitti

Dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Belhanda ve kendisini sakinleştirmeye çalışan Gomis, maç sonunda Fenerbahçe'nin soyunma odasına gitti

Belhanda, Fenerbahçe’de karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olan vatandaşı Aatif Chahechouhe ile sohbet etti. Dostça görüntülerin yaşandığı sohbet sonrası Belhanda, Fenerbahçe soyunma odasından ayrıldı. Galatasaray’ın derbideki en çalışkan ismi olan Gomis de karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin soyunma odasına uğradı. Kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Fenerbahçe’nin kalecisi Kameni’yi ziyaret eden Gomis, Kamerunlu futbolcuya formasını hediye etti.