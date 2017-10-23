Gomis o kararı sonrası Cüneyt Çakır'a bakın ne demiş

Süper Lig'de dün akşam rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis'in Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası içindeki pozisyonunun ardından hakem Cüneyt Çakır'a “Biz her gün çalışıyoruz, sen de çalışmalısın” dediği ortaya çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini savunan Gomis, taraftarın beklentisini karşılayamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Gomis'in maç sonu açıklaması şöyle:

“Bugün beklentiyi karşılayamadık, iyi oynayamadık ama yine de 1 puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz. Pozisyonun penaltı olduğu çok netti. Gördüm ve çok kızdım. Hakeme gidip oyunu iyi yönetmesi gerektiğini söyledim. Hakeme söyleyecek bir şeyim var; biz her gün çalışıyoruz, onun da çalışması lazım. Kazanmak için sahaya çıktık ve penaltı olsa, sonuç 1-0 olacaktı. Namağlup unvanımızı koruyoruz.”