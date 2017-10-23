23/10/2017 08:58


Selçuk Dereli'den Cüneyt Çakır'a ağır eleştiriler

Selçuk Dereli

Eski FIFA Kokartlı hakemlerden Selçuk Dereli, Süper Lig'in 9. haftasında dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide hakem Cüneyt Çakır'ın aldığı kararları eleştirdi

Maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın derbi performansını Sözcü Gazetesindeki köşesine taşıyan Selçuk Dereli, şu ifadeleri kullandı: “Maçın hakemi Cüneyt Çakır yine kariyerine yakışmayacak bir maç yönetti. Verdiği ve vermediği kararlarla çok tartışıldı. Affedilmeyecek iki hatası vardı ki, bir tanesi Denayer'ı direkt kırmızı kartla oyundan atamayışıydı. Bir diğeri de Hasan Ali'nin topla elle oynamasına vermediği penaltı kararı.

Hakemin maçın başında tartışılan diğer kararlarında Janssen'in Serdar'a yaptığı faul kararı ve gol iptali doğruydu. Serdar Aziz'in eline çarpan toptaki devam kararı ve Belhanda'yı hakemi aldatmaya yönelik yaptığı hareketten dolayı ikinci sarıdan atması da doğruydu. Serdar'ın eli doğal pozisyondaydı ve çarpma olarak değerlendirilmesi gerekirdi. Belhanda'nın pozisyonunda ise Faslı futbolcu kendisini Kameni'ye takarak penaltı almaya ve hakemi aldatmaya çalıştı. Ayrıca Cüneyt Çakır oyunun içinde çok kaldı, topla ve oyuncularla çarpıştı. Bu hatalarıyla da genç hakemlere iyi örnek olmadı.”


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