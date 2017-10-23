Cüneyt Çakır eleştirildi 'Maçı mutlaka tatil etmeliydi'

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararlarını eleştirdi

Haftalardır taraftarın beklediği dev derbiyi hakem Cüneyt Çakır’ın tatil etmemesi nedeniyle rezalet bir hal aldığını söyledi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Feghouli arasında yaşanan ve Galatasaray taraftarının yardımcı hakem Tarık Ongun’a yabancı madde yağdırdığı pozisyonu değerlendiren Mustafa Çulcu şunları söyledi:

“Galatasaray-F.Bahçe derbisi Türk hakemliği açısından bir milat olabilirdi ama rezalet oldu. Hasan Ali yere düştüğünde top, yerdeki destek koluna çarptı. Kol, doğal konumdaydı, penaltı değildi. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu tam süzemedi, yardımcısı Tarık Ongun'dan yardım bekledi. Bunu gören bazı G.Saray taraftarları Ongun'a birtakım maddeler attı. Tarık Ongun, başına isabet eden bir cisim nedeniyle yere yığıldı ve oyun durdu. Tarık Ongun muhtemelen ‘Devam edebilirim' dediği için Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. Ancak görüntü hiç sağlıklı değildi. Tarık Ongun sendeliyordu. Maçın tatil edilmesi gerekiyordu. Dünya hakemi Cüneyt Çakır, bu saldırı sonrası maçı tatil edemiyorsa, Türkiye'de kimse tatil edemez.”