Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdı

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz takımımızın aldığı olumsuz sonuçları değerlendirmek için Kayserispor ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasının hemen ardından olağanüstü toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Atiker Konyaspor Profesyonel Takımı Teknik Direktörü Sayın Mustafa Reşit Akçay ve yardımcılarıyla yolların ayrılması kararı alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.