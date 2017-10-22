22/10/2017 22:06


Galatasaray 0-0 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle

galatasaray fenerbahçe

Galatasaray, bu hafta evinde konuk ettiği rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda boşta kalan topa Gomis vuramadı. Gomis'in ıskaladığı top Feghouli'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top tekrar kornere gitti.

7. dakikada Janssen, Serdar Aziz'den önce yaptığı hamleyle topu kaptı ve direkt kaleye gönderdi. Top ağlara gitti ancak Cüneyt Çakır, Janssen'in hareketini faul olarak değerlendirdi.

20. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Gomis, savunmaya rağmen topu iyi sakladı. 2 futbolcuyu çalımlayan golcü futbolcunun vuruşunda Kameni gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen kontratakta Valbuena, soldan ceza sahasına giren Janssen'i gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda çaprazdan topu az farkla auta gönderdi.

49. dakikada Latovlevici'nin soldan yaptığı ortada Gomis kafayla Tolga'ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Kameni, köşeye giden topu kornere çıkarmayı başardı.

73. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli, ceza sahası içindeki Belhanda'yı gördü. Bu futbolcu kendisini yere bırakınca hakem Cüneyt Çakır, Belhanda'yı 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.


galatasaray fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle
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