22/10/2017 22:01


O pozisyon taraftarı çıldırttı

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0-0'lık beraberlikle sonuçlanan dev derbide Galatasaraylıların penaltı beklentisi karşılık bulmayınca tepki sert oldu

Karşılaşmanın 54. dakikasında  Denayer'in kafa vuruşunda Neto'nun eline çarpan top sonrası gözler maçı hakemi Cüneyt Çakır'a döndü. Sarı kırmızılı futbolcuların penaltı itirazı yerini bulmazken pozisyonun devamında bu kez Feghouli'nin Hasan Ali'den sıyrılmaya çalıştığı pozisyonda Hasan Ali yerde kalırken topu eliyle kesti.Çakır bir kez daha devam deyince sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti. Bu pozisyon sonrası çileden çıkan sarı kırmızılıların tribünden attığı yabancı maddeler yan hakeme isabet etti.


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