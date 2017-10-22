22/10/2017 21:56


Igor Tudor ve Aykut Kocaman neden tartıştı

Igor Tudor ve Aykut Kocaman

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk dakikalarında Aykut Kocaman ve Igor Tudor arasında gerginlik yaşandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaraylı futbolcuya kart çıkması gerektiği yönünde Cüneyt Çakır'a itirazda bulundu. Ancak Cüneyt Çakır bu isteğe tepkisiz kalınca Kocaman sinirlendi. Tudor da bu tartışmaya müdahil oldu. Tudor'un araya girmesine sinirlenen Kocaman, Hırvat çalıştırıcıya yerine geçmesi yönünde işaretler yaptı.


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