Fenerbahçe'de yıllar sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yıllar sonra ilk kez yedek kulübesinde kaldı. Görevi, sarı lacivertlilerin kalecisi Carlos Kameni devraldı

Kaleci Volkan Demirel, 10 yıl sonra bir Galatasaray derbisine yedek başlarken; sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi Carlos Kameni müsabakaya 11’de başladı.

Kamerunlu böylece 26 yıl sonra Galatasaray derbisinde kaleyi koruyan ilk yabancı oldu. Son olarak 4 Mayıs 1991’de oynanan 1990-1991 sezonunun 28. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4-1 yenerken kaleyi Almanların efsane kalecisi Toni Schumacher korumuştu.

VOLKAN DEMİREL YILLAR SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Daha sonraki sezonlarda Süper Lig’deki derbi maçlarda Fenerbahçe’nin kalesinde hep yerli kaleciler görev aldı. Fenerbahçe’de bu sürede Fabiano Ribeiro, lig derbilerinde oynamazken 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında kaleye geçmişti.

Öte yandan Volkan Demirel de ligde 22 derbi sonra ilk kez dev maçı kulübeden takip edecek. Demirel, en son 19 Mayıs 2007’de Ali Sami Yen’deki derbide görev yapmamış ve yerine Serdar Kulbilge oynamıştı.