Cüneyt Çakır'ın aldığı karar sonrası Tarın Ongun yeğe yığıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev mücadelenin 58. dakikasında ilginç bir an yaşandı

Fenerbahçe'nin ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Galatasaraylılar penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısı Tarık Ongun'a baktı ve sonrasında oyunu devam ettirdi. Tarık Ongun'un devam kararı sonrasında bu hakemin arkasında bulunan tribün sahaya yabancı madde yağdırdı.

59. dakikada atılan bir yabancı madde, Tarık Ongun'un kulağına isabet ederken, tribünün önüne de çok sayıda güvenlik görevlisi geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesi üzerine, Ozan Tufan ve Roman Neustadter, yerde yatan Tarık Ongun'un üzerine kapandı ve Ongun'a başka madde gelmesine engel oldu. Hakem Cüneyt Çakır, yaşanan durum üzerine mücadeleyi durdurdu. Tribünlerin sakinleşmesinin ardından oyun tekrar devam etti.