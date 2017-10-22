Cüneyt Çakır'ın o kararı Galatasaraylıları kızdırdı

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti. Maç boyunca hakem Cüneyt Çakır'ın aldığı kararlar sarı kırmızılıların tepkisini çekti

Karşılaşmanın 53. dakikasında sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ceza sahası içinde topun Hasan Ali’nin eline değdiği iddiasında bulundu fakat hakem oyunu devam ettirdi. Bu pozisyon sonrasında tribünlerin ve oyuncuların hakem Cüneyt Çakır’a tepkisi oldu.

Maçın 73. dakikasında Younes Belhanda penaltı beklediği pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İki takımın da tüm çabalarına rağmen maçta gol sesi çıkmayınca nefes kesen derbi 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 23 yaparken Fenerbahçe 15 puana ulaştı.