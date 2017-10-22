22/10/2017 21:39


TT Arena'da gol sesi çıkmadı

Galatasaray Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe skoru bozan gol kaydedemedi

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Belhanda'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı Feghouli'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

20. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'de kaldı.

30. dakikada Maicon'un sağdan ortasında, ceza sahasında Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

40. dakikada Giuliano ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Janssen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Janssen'in yaptığı vuruşta, kaleye paralel giden top uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

49. dakikada Feghouli'nin soldan ortasında arka direkte Gomis'in indirdiği topa penaltı noktası gerisinde Tolga Ciğerci'nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Kameni'nin son anda müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak yandan kornere gitti.

68. dakikada Feghouli'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

73. dakikada ara pasıyla Fenerbahçe ceza sahasına giren Belhanda, kaleci Kameni ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı bekleyen Belhanda'yı kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.


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